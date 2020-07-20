شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن لـ"الخليج 365": نؤكد دعمنا لموقف مصر فى الأزمة الليبية وسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء اليمن، الدكتور معين عبد الملك، إن اللقاء الموسع الذى جمعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى تناول العديد من الملفات، من بينها التأكيد على موقف اليمن الداعم لمصر في الأزمة الليبية وملف سد النهضة.

وأضاف الدكتور معين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المباحثات تناولت أيضا التحديات السياسية في الملف اليمنى واتفاق الرياض، ووجهات النظر للجانبين المصرى واليمنى في الملفات المهمة بالنسبة للبلدين والأمن القومى المائى والعربى وأمن البحر الأحمر.

وأكد أهمية الاستفادة من استعراض تجربة مصر ف الإصلاح الإدارى والجانب نب الاقتصادى وكثير من المجالات التي سيكون فيها تعاون مشترك مستقبلا ونقل خبرات مصر، وبروتوكولات تعاون مشترك بين البلدين منها في مجالات الطاقة والصحة وغيرها.

وأكد أن فى مقدمة أهداف زيارته لمصر الحرص على التواصل عالى المستوى بين البلدين. وأشار الدكتور معين في تصريحاته إلى أن النقاش اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى تطرق لأوضاع الجالية اليمينة والتسهيلات التي يمكن أن تقدم لهم في المرحلة القادمة.

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وأضاف: "سيكون هناك كثير من التفاصيل في ملف اليمينين المقيمين في مصر في مجال المنح الدراسية والخدمات الصحية وغيرها، ستناقش في لقاءات ثنائية وزراية بين الجانبين المصرى واليمنى، وستظهر نتائجها خلال أيام".

وكان رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك قد وصل ظهر اليوم القاهرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذي كان في استقباله بالصالة الحكومية بالمطار.

ويتضمن برنامج رئيس الوزراء اليمني لقاء موسعاً مع كبار المسؤلين حول أبرز الملفات المشتركة والقضايا المطروحة على الساحة اليمينة، كما يلتقى معين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى الاطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة فى مصر والاستفادة منها فى اليمن، وضمن جدول الزيارة سيقوم رئيس الوزراء اليمني بجولة فى العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أضحم المشروعات التى تم تنفيذها والاستفادة منها بما يناسب اليمن.