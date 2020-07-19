شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» توقع أكبر صفقة للتمويل العقاري في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وقعت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية لبيع جزء من محفظة التمويل العقاري في برنامج “مساكن” للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تزيد عن 3 مليارات ريال.
عن الاتفاقية:
– الصفقة الأكبر للتمويل العقاري والأولى من نوعها في المملكة.
– تؤكد الاتفاقية مدى قوة ومتانة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد،وجاذبيتها للشراء من قبل المستثمرين بأرباح مجزية للمؤسسة .
– تثبت الاتفاقية إلتزام المؤسسة بتلبية احتياجات عملائها في إطار خطتها الإستراتيجية.
تعزيز القدرة التمويلية:
– ستزيد الاتفاقية من قدرة برنامج “مساكن” على تحقيق أهدافه ودعم السيولة في السوق.
– توفير المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين.
– تعد الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.
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