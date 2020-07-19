شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق قرار حظر الدخول للمشاعر دون ترخيص.. تعرف على مواقع نقاط المنع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن شرطة المنطقة بدأت اليوم الأحد، في تطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، وعرفات، والمزدلفة) دون تصريح.
وكشفت الإمارة أن نقاط المنع تكمن حول المشاعر المقدسة في المواقع التالية :
- – نقطة نهاية طريق العزيزية بعد كوبري دقم الوبر.
- – نقطة القصور الملكية بشارع الملك عبد الله.
- – نقطة شارع مزدلفة عند نهاية الدائري الثالث.
- – نقطة أنفاق طريق الملك خالد باتجاه العزيزية.
- – نقطة أنفاق الجمرات باتجاه العزيزية خلف مستوصف آسيا.
- – نقطة شارع صدقي.
- -نقطة كوبري العوالي الجديد أمام مركز العملية الموحد (911).
- – نقطة العيكيشية على طريق العيكيشية.
- – نقطة الششة أمام أسواق ابن داوود.
- – نقطة طريق المشاة المظلل المؤدي لمحبس الجن.
- – نقطة ربوة الحضارم بطريق الملك عبد العزيز.
- – نقطة شارع الحج باتجاه الجمرات.
- – نقطة بداية أنفاق طريق الملك فهد.
- – نقطة كوبري المعارض – طريق رقم 2.
- – نقطة نهاية الدائري الرابع – مدخل مزدلفة.
- – نقطة طريق الوادي الأخضر.
- – نقطة طريق صقر قريش.
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