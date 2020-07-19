شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق قرار حظر الدخول للمشاعر دون ترخيص.. تعرف على مواقع نقاط المنع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن شرطة المنطقة بدأت اليوم الأحد، في تطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، وعرفات، والمزدلفة) دون تصريح.

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وكشفت الإمارة أن نقاط المنع تكمن حول المشاعر المقدسة في المواقع التالية :