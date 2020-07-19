«الصحة» تصدر دليلاً توعوياً للمصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة الصحة دليلاً توعوياً كاملاً للمصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا تستهدف به المواطنين والمقيمين؛ لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ويشمل الدليل إجراءات العزل الصحي في المنزل وشروطه، والحالات التي تستدعي العزل المنزلي ، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس (كورونا) الجديد، والإجابة عنها. ويمكن الحصول على جميع المعلومات الواردة بالدليل عن طريق الرابط التالي: (اضغـط هنــا).

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