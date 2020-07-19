الرئيس الجزائري: الحل السياسي يبعد ليبيا عن التدخلات الأجنبية

وشدد تبون في تصريحات أدلى خلال مباحثات مع الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامس، على ضرورة التعجيل في الحل السياسي للأزمة الليبية.
واعتبر تبون أن الحل السياسي في ليبيا من شأنه أن يكمن الشعب الليبي من "إعادة بناء دولته والحفاظ على وحدته وسيادته بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية"، بحسب "سكاي نيوز".
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أجرى الرئيس الجزائري لقاءا تلفزيونيا، سبيث في وقت لاحق من اليوم، يأتي في "إطار لقاءاته الدورية المنتظمة مع الصحافة الوطنية، مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطرق فيها إلى العديد من المسائل الداخلية والإقليمية".
وكان الرئيس الجزائري، بحسب صحيفة "الجزائر الآن" قد أصدر مرسوما عين بموجبه، اللواء أحسن مساهل، رئيسا لأركان القوات البرية في الجيش الجزائري.
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