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وتابعت: "نحن نعرف أن ما يجب فعله صعب وقد رأينا في خطة العمل التي قدمتها الحكومة اللبنانية لنا، عناصر جيدة، ولكننا لم نصل للمرحلة المطلوبة بعد لإبرام إتفاق حيث لم نرى حتى الآن وحدة الهدف التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات الصعبة المطلوبة".
وشددت على أن الشعب اللبناني يُريد أن يرى ذلك يتحقق وهم يستحقون تحقيقه، معربة عن أمانيها للتوصل لهذه النتيجة الإيجابية لكنها عادت وأكدت أنه حتى الآن لا يوجد تقدم كبير خاصة أن الاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات هيكلية تحديدًا في قطاع البنوك.
كما أكدت على أن حل الأزمة يبدأ من وحدة الصف اللبناني بما يحقق، تشارك المجتمع في أعباء ما يجب عمله، مطالبة بإشراك كافه الأطراف.
وتابعت قائلة: "سيتوجب على البعض تقديم تضحيات من أجل مستقبل لبنان، وليس من الواضح وجود اتفاق بين الجهات المختلفة على تحقيق هذا المستقبل الأفضل للبلد".
وأردفت: "ما نريد أن نراه هو توحد الجميع، الحكومة والبنك المركزي والأطراف المعنية الأساسية بلبنان، توحد الجميع وتوفر القدرة لديهم على اتخاذ قرارات حازمة بشأن برنامج يُمكننا دعمه".
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد عن الأزمة اللبنانية: على البعض تقديم التضحيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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