رئيس مجلس النواب المصري: الأزهر شامخ ولا ننال من استقلاله

وبحسب صحيفة "الأهرام" قال عبد العال، إن "الأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، ففضيلة الدكتور أسامة العبد كان رئيسا لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلال الأزهر".

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جاء ذلك خلال مناقشة الفقرة الثانية من المادة الأولى والتي تنص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.

وأضاف عبد العال: "إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء".

وأردف:

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أخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين.

وأوضح أن المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر هو تبعية الدار للأزهر كما أنه قدم مطلب احتياطي بأن تظل تابعة لوزارة العدل وتحذف كلمة ذات طابع ديني.

وأشار إلى أن المتباحثين في سبيل إيجاد صيغة توافقية والمحافظة على العلاقات بين هاتين المؤسستين تمت الموافقة على جعل تبعيتها لمجلس الوزراء.

وقال عبد العال: "علينا البعد عن الصبغة السياسية وعن وزارة العدل ونذهب إلى مجلس الوزراء وتكون تبعيتها للكيان الأخير".

ووجه حديثه لمفتي الجمهورية قائلا: "مثلما علمتمونا أن حذف المعلوم بالضرورة جائز، وأن تقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا".