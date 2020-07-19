سيالة يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الأوضاع في ليبيا

طرابلس/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، الأحد، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأفادت الخارجية الليبية في بيان بأن سيالة أجرى اتصالا هاتفيا مع الصباح، تناولا خلاله العلاقات بين البلدين، والتنسيق المستمر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما أطلع سيالة الوزير الكويتي على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

كما اطمأن وزير الخارجية الليبي على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح متمنيا له وفير الصحة والعافية.

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والسبت، دخل أمير الكويت (91 عاما) المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، قبل أن يجري صباح الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح.

من جانبه، أعرب الوزير الصباح عن أمله بعودة الاستقرار الكامل إلى ليبيا ونجاح العملية السياسية في البلاد.

وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

وفي الفترة الماضية، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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