شكرا لقرائتكم خبر عن «تقني» يوجه نصيحة مهمة عند الاشتراك في باقات «إنترنت الجوال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، بالاشتراك في باقات إنترنت الجوال التي تدعم ميزة “مشاركة البيانات”، حتى تتمكن من بث إنترنت من جوالك.

وقال “الحمادي” في تغريدة عبر “تويتر”: “معلومة.. عند اشتراكك في باقة جديدة لإنترنت الجوال في أحد شركات الاتصالات؛ تأكد من دعمها ميزة “مشاركة البيانات”.

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وأضاف الحمادي “بعض الباقات في شركات الاتصالات تتيح لك كمية بيانات ممتازة وبسعر منخفض، لكنها تُغلق ميزة “نقطة الاتصال” لبث الإنترنت للأجهزة الأخرى، فما تستطيع بث إنترنت من جوالك أبداً”.