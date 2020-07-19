شكرا لقرائتكم خبر عن «تقني» يوجه نصيحة مهمة عند الاشتراك في باقات «إنترنت الجوال» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، بالاشتراك في باقات إنترنت الجوال التي تدعم ميزة “مشاركة البيانات”، حتى تتمكن من بث إنترنت من جوالك.
وقال “الحمادي” في تغريدة عبر “تويتر”: “معلومة.. عند اشتراكك في باقة جديدة لإنترنت الجوال في أحد شركات الاتصالات؛ تأكد من دعمها ميزة “مشاركة البيانات”.
وأضاف الحمادي “بعض الباقات في شركات الاتصالات تتيح لك كمية بيانات ممتازة وبسعر منخفض، لكنها تُغلق ميزة “نقطة الاتصال” لبث الإنترنت للأجهزة الأخرى، فما تستطيع بث إنترنت من جوالك أبداً”.
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