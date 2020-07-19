شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: القيصومة سجلت أعلى درجات الحرارة بالمملكة.. تقترب من 50 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المدن والمحافظات التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة، اليوم الأحد.

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وأوضحت “الأرصاد” أن القيصومة سجلت أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، تليها الدمام ورفحاء حيث سجلتا 47 درجة مئوية، ثم الأحساء 46 درجة مئوية، ثم القصيم حيث سجلت 45 درجة مئوية.

أما عن أدنى درجة حرارة سُجلت اليوم في المملكة، فسجلت الباحة اقل درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية، تليها أبها وخميس مشيط بـ 32 درجة مئوية، ثم الوجه بـ 34 درجة مئوية.