شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تحدد 5 قنوات رسمية مرخصة لشراء وثيقة التأمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، على أهمية استخدام القنوات الرسمية المرخصة من قبلها لشراء وثيقة التأمين. وقالت مؤسسة النقد، في بيان عبر حساب “ساما تهتم”، “تأكد من استخدام القنوات الرسمية المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لشراء وثيقة التأمين ومنها: – فروع ونقاط البيع لشركات التأمين Advertisements – الموقع الإلكتروني لوسطاء التأمين – الموقع الإلكتروني لشركات التأمين – وكلاء التأمين – وسطاء التأمين

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