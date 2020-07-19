شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات أمنية بمنتجات هواوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا بخصوص تحديث أمني في منتجات شركة هواوي Huawei.

وأوضح المركز الوطني للأمن السيبراني، أن هواوي Huawei أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددًا من الثغرات في المنتجات والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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أما عن الإجراءات الوقائية فأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Huawei توضيحًا لهذه التحديثات والتي يمكن التعرف عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).