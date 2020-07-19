العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائبا للأمير بندر، وكذلك تعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز عضوًا بمجلس الإدارة.

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وشغل الأمير بندر بن خالد الفيصل منصب رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وقد أعرب للملك في رسالة رفعها له عن امتنانه وشكره.

وقال الفيصل: إنه "سيعمل وزملائه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجسد توجهات القيادة الرشيدة وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات".

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على جانب آخر، أعلن قائد قوات أمن الحج، اللواء زيد الطويان، عن اكتمال الاستعدادات الأمنية لموسم الحج، والذي سيكون وفق أعداد محدودة وإجراءات احترازية مشددة.

وقال الطويان إن هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم، موضحا أن دخول المشاعر المقدسة سيكون للمصرح لهم، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وشدد الطويان على فرض عقوبات على المخالفين، وأنه لن يكون هناك حملات خلال هذا الموسم الاستثنائي.