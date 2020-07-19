مصر.. وزارة التعليم تفتح تحقيقا في تداول امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة

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وناشدت الوزارة المصرية الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك صفحات الغش الإلكتروني، التي من شأنها إثارة البلبلة.
ومن جانبه، قال رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة تكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ البداية، موضحا أنها أسئلة واضحة وليست معقدة، بل تعتمد على الفهم، وبها أجزاء للطلبة المتفوقين.
وأشار حجازي إلى أن تأمين الطلاب فى أخر يوم للامتحانات لم يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبأن الوزارة نجحت بالتنسيق مع عدة جهات فى الدولة، فى تأمين وحماية الطلاب منذ بدء الامتحانات وما حدث بمثابة إعجاز.
ولفت رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أن تأمين 650 ألف طالب من جائحة كورونا كان تحدى كبير، ولكن بفضل تكاتف جميع الجهات، انتهت وزارة التربية والتعليم من امتحانات الثانوية العامة بكل ثقة ونجاح.
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