موريتانيا: 60 اصابة بفيروس كورونا والاجمالى يصل 5873

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الاحد، تسجيل 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت الاذاعة الموريتانية عن وزاة الصحة انه تم خلال 24 ساعة الماضية اصابة 60 شخصا بفيروس كورونا ليصل اجمالي الاصابات في موريتانيا منذ الرابع عشر مارس الماضي إلى 5873 شخصا.
واضافت انه تم شفاء 157 شخصا ليصل اجمالي الذين تعافوا من الوباء إلى 3436 وبلغ اجمالي الوفيات 150 شخصا.
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