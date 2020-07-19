شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمر ملكي بتعيين بندر بن خالد الفيصل رئيساً لمجلس إدارة هيئة الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر أمر ملكي بالملكة العربية السعودية بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا بمجلس الإدارة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، معربا عن اعتزازه وزملائه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة بهذه الثقة.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل :" إنه سيعمل وزملائه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجّسد توجهات القيادة الرشيدة -أعزها الله -وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات".