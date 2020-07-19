مقتل خمسة وإصابة 85 في هجوم بسيارة ملغومة في اعزاز السورية

وقع الحادث بقرية على الحدود مع إقليم كلس بجنوب تركيا مضيفة أن 15 مصابا نقلوا إلى مستشفيات بعضهم في حالة حرجة.

فيما قالت "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الأحد، إنها اعتقلت "أميرا من داعش" مسؤولا عن توزيع المرتبات المالية على عناصر خلايا التنظيم والمتعاملين معه في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت "قوات سوريا الديمقراطية"، أنها اعتقلت عددا من عناصر خلايا "داعش" في اليوم الثالث من المرحلة الثانية لحملة ردع الإرهاب.

ولفتت "قوات سوريا الديمقراطية"، إلى أنها تستمر بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري وقوات حماية المرأة وبمشاركة قوى الأمن الداخلي بحملتها العسكرية لملاحقة فلول "تنظيم داعش"، والقضاء على خلاياه النائمة، وبدأت "قوات سورية الديمقراطية" في الرابع من شهر يونيو المرحلة الثانية لحملة "ردع الإرهاب" والتي تستهدف المناطق والقرى الواقعة شرق نهر الفرات.