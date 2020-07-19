شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافى 33 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 33 حالة، وفق ما جاء في النشرة اليومية للمركز حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس "كورونا" في البلاد.

وأضاف المركز - وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية - أنه سجل 30 إصابة جديدة في طرابلس، من بينهم 29 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة، وحالتان جديدتان في الخمس، وحالة مخالطة في صرمان، و4 حالات في جنزور من بينهم 3 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة.

وأشار إلى أنه سجل أيضًا 6 حالات في ترهونة، من بينهم 3 حالات مخالطة و3 حالات جديدة، إضافة إلى حالة إصابة واحدة في سواني بني آدم، و4 حالات في مصراتة، من بينها 3 حالات مخالطة وحالة واحدة جديدة.

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كما سجل المركز 9 إصابات جديدة في زليتن، من بينهم 4 حالات مخالطة و5 حالات جديدة، وسجل كذلك 16 حالة إصابة جديدة في سبها، من بينهم 10 حالات مخالطة و6 حالات جديدة، وحالة واحدة جديدة في بلدية بنت بيه، وحالة إصابة واحدة أيضًا في الشاطئ.

وأكد المركز أنه سجل 33 حالة شفاء، من بينها 3 حالات شفاء داخل مدينة زليتن، و3 حالات شفاء داخل مدينة طرابلس، وحالة شفاء واحدة في مدينة مصراتة، و26 حالة شفاء داخل مدينة سبها.

وبهذه الإحصائية فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في ليبيا بلغ 1866 حالة، من بينها 1400 حالة نشطة، بينما تعافى من الفيروس نحو 418 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 48 حالة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.