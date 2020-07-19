شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 535 اصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الجزائر، اليوم الأحد عن تسجيل 535 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات إلى 23,084.

وأضافت "الصحة الجزائرية"، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة بالفيروس، خلال أخر 24 ساعة، ليصل مجموع الوفيات بالفيروس إلى 1,078.

وسجلت الجزائر، 16,051 حالة شفاء من تفشى الوباء، وذلك وفق البيان اليومى لمستجدات الوباء داخل الجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية قد توقعت تحقيق خسائر تقدر بـ 272 مليون دولار لشركة الطيران الوطنية بسبب توقف حركة الطيران فى ظل جائحة كورونا,