شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يبحث هاتفيا مع نظيره السعودى العمل الخليجى المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، اليوم ، خلال اتصال هاتفيً مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها وترسيخها، واستعراضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية البحريني أكد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وما تتميز به من متانة وقوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، منوهًا بالدور الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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