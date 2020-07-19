شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن تسجيل 4 إصابات غير محلية بكورونا وحالتا شفاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4 حالات جديدة غير محلية بفيروس "كورونا" المستجدّ، في الأردن اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1218.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" أن توزعت الحالات الجديدة 3 حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و1 من العراق)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.
وأشار الموجز إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6715 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 513932 فحصًا.
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