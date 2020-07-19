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محمد بن زايد يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت ويهنئه بنجاح العملية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها واطمأن على صحة سموه .. داعيا الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وتمنى "بن زايد" خلال الاتصال لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .. سائلا المولى عز وجل أن يبقي سموه ذخرا وسندا لشعبه ووطنه وأمته.

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من جابه أعرب أمير دولة الكويت عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال هذا الاتصال الأخوي والذي يؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

 

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