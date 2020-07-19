العراق والسعودية يبحثان تعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، في الرياض، مع الجانب السعودي تعزيز التواصل بين الجانبين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وتم خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث فتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.
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