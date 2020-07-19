شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا لـ 64 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة مواطنة (53 عاماً) من مدينة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس إلى 64.
وأضافت الوزارة- في بيان ننشرته وكالة أنباء فلسطين/وفا/ اليوم الأحد، عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات النشطة إلى 7,895 اصابة.
وكانت الصحة، أعلنت في وقت سابق عن وفاة مواطن (69 عاما)، من يطا في الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".
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