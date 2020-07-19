شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة نحو 66661 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة قولها إن إجمالي الوفيات بلغ 318 وفاة، وأن 44004 حالة تماثلت للشفاء، وإجمالي الحالات في العناية المركزة 165 حالة.

وتواصل وزارة الصحة العمانية، المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19 الذي يشمل جميع ولايات السلطنة بشكل مسح متسلسل مقطعي.

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ويتم إجراء المسح على أربع دورات تستغرق كل دورة خمسة أيام يفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعان على مدى عشرة أسابيع قادمة وسيكون العدد الكلي للمشاركين ما يقارب 20 ألفًا يتم توزيعهم بحساب 5000 لكل دورة بواقع 380 إلى 400 مشارك من كل محافظة.

ويهدف المسح الوطني العمانى، إلى قياس مدى انتشار عدوى مرض كوفيد-19 في المجتمع العُماني كجزء من الاستراتيجية الوطنية للفترة القادمة من التصدي لجائحة كوفيد-19 وسيتم استخدام نتائج المسح كمؤشر للوقت الذي يمكن فيه رفع القيود المفروضة على الحركة وإعادة فتح الخدمات المغلقة داخل البلاد.