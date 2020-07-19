شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحدد موعد نقل الأسهم المجانية للمستثمرين السعوديين الأفراد بأرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ (الموافق 2020/07/25 م).

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية، اليوم الخميس، إن الشركة ستستخدم مزيجا من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.

وأضاف الناصر للصحفيين خلال محادثة عبر الهاتف لدى سؤاله عما ستفعله أرامكو بشأن التوزيعات وما إذا كانت ستطرق أسواق الدين لتغطية التوزيعات أم ستستخدم سيولتها الخاصة "سيكون مزيجا من الأمرين".

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وقال الناصر "نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضا لنا إذ لدينا ميزانية قوية".