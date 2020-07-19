شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب العراقى يطمئن على صحة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أطمئن رئيس مجلس النواب لعراقى محمد الحلبوسي، على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، وتلقى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عصر اليوم الاحد اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد الحلبوسي اطمأن خلاله على أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد أعرب ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا له موفور الصحة والعافية.
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