شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 160 شخصاً على الحدود السودانية كانوا فى طريقهم للعمل كمرتزقة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السودانية الأحد، اعتقال 160 شخصاً، بينهم "أجنبيان" عند الشريط الحدودي مع ليبيا، كانوا في طريقهم إلى ليبيا "للعمل كمرتزقة" بحسب يورنيوز.

وقالت قوات الدعم السريع في السودان: "القوات المشتركة المتمركزة في الشريط الحدودي مع دولة ليبيا، ألقت القبض على 160 شخصاً كانوا في طريقهم للعمل كمرتزقة في القتال الدائر بليبيا، من ضمنهم اثنان أجانب" لم يتم الكشف عن جنسيتهما.

ونقل البيان عن العميد جادو حمدان قائد قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور أن "إرسال ابناء السودان للقتال كمرتزقة في ليبيا أمر غير مقبول".

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وأضاف "ما زلنا نواصل مراقبة وحراسة الحدود مع دولة ليبيا لمحاربة عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وكل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود".

وكان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أكد أن قوة أمنية مشتركة تمكنت فى السابق من اعتقال 122 شخصاً بينهم ثمانية أطفال، كانوا متوجهين للعمل "كمرتزقة" في ليبيا وكانت "قوات الدعم السريع القت القبض أيضا على مجموعة تضم 243 شخصاً في فبراير الماضي