شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. إصابة 12 شخصاً جراء حادث سير على اتوستراد دمشق درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 12 شخصاً جراء انقلاب حافلة نقل ركاب (سرفيس) مساء اليوم على اتوستراد دمشق درعا عند بلدة محجة، بسوريا.. وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" بين مصدر في مركز شرطة الطرق العامة بخبب أن سبب الحادث السرعة الزائدة حيث انفجر أحد إطارات السرفيس ما أدى إلى انقلابه وإصابة الركاب لافتاً إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مشفيي ازرع ودرعا الوطنيين لتلقي العلاج اللازم.

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