شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 6 في تفجير سيارة مفخخة بمناطق الفصائل الموالية لتركيا بسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى، بمقتل 3 وإصابة 6 بتفجير مفخخة بمناطق سيطرة فصائل موالية لتركيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان المرصد السورى قد أكد مؤخرا إن فصائل موالية لتركيا تضرم النيران في منازل مدنيين بريف رأس العين، وفى وقت سابق أعلن المرصد السوري عن سقوط 6 قتلى وعدة إصابات في انفجار سيارة مفخخة بتل الأبيض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وكان المرصد السورى كشف عن تعرض منطقتي "عين عيسى" و"تل أبيض" فى شمال سوريا، لقصف تركى وذلك وفق خبر عاجل قناة العربية.
وذكرت وسائل إعلام كردية، خلال مطلع الشهر الجارى، قيام القوات التركية بعدوان جديد فى شمال سوريا، حيث تم قصف قرية بريف تل أبيض الغربى فى شمال سوريا.
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