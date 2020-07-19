شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الأسرى: إسرائيل اعتقلت 326 طفلا فلسطينياً منذ بداية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الباحث في شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 326 طفلا فلسطينيا، ثلثيهم من القدس.

وأضاف فروانة أن عدد الأطفال المعتقلين منذ بدء أزمة "كورونا" في المنطقة مطلع مارس الماضي، من محافظات الضفة الغربية والقدس بلغ 164 طفلا، وهؤلاء يشكلون ما نسبته 50.3% من اجمالي الأطفال المعتقلين منذ مطلع العام الجاري.

ونقلت وكالة " صفا" الفلسطينية عن فروانة قوله أن هناك استهداف اسرائيلي واضح للأطفال المقدسيين، حيث سُجل اعتقل 217 طفلاً من القدس وهؤلاء يشكلون نحو 66.5% من إجمالي الأطفال المعتقلين منذ مطلع العام الجاري.

وكانت نسبة الأطفال المعتقلين من القدس خلال أزمة "كورونا"، أعلى بكثير، حيث وصلت إلى نحو 72% من اجمالي الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في كافة المحافظات الفلسطينية خلال الفترة المستعرضة.

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وأوضح فروانة أن الاحتلال بكل مكوناته لم يستثنِ الأطفال الفلسطينيين من قمعه وانتهاكاته وجرائمه، ولم يُراعِ صغر سنهم وبراءة طفولتهم أو ضعف بنيتهم الجسمانية والصحية واحتياجاتهم الخاصة حتى في زمن جائحة "كورونا".

ونوه فروانة إلى أنه ليس كل من اعتقل ما زال يقبع في السجن، وانما من المؤكد ان كل من مرّ بتجربة الاعتقال من هؤلاء الأطفال كان قد تعرض لشكل او أكثر من اشكال التعذيب الجسدي او النفسي، وأحيانا الضغط والمساومة أو الابتزاز.