شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في زيارة إلي قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ، مع وزير الدفاع التركى خلوصى آكار والوفد المرافق له في قصر البحر بالعاصمة الدوحة اليوم الأحد.

وفق الخبر المنشور علي وكالة الأنباء الرسمية القطرية قنا، فقد إلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له بالدوحة العاصمة القطرية اليوم.

Advertisements

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد افتتح زياراته الخارجية بعد انتشار جائحة كورونا أولا بزيارة إلى قطر في الثاني من شهر يوليو الجاري، وقع خلالها بعض الاتفاقيات بين البلدين.