شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في زيارة إلي قطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ، مع وزير الدفاع التركى خلوصى آكار والوفد المرافق له في قصر البحر بالعاصمة الدوحة اليوم الأحد.
وفق الخبر المنشور علي وكالة الأنباء الرسمية القطرية قنا، فقد إلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له بالدوحة العاصمة القطرية اليوم.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد افتتح زياراته الخارجية بعد انتشار جائحة كورونا أولا بزيارة إلى قطر في الثاني من شهر يوليو الجاري، وقع خلالها بعض الاتفاقيات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في زيارة إلي قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.