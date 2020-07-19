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وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في زيارة إلي قطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ، مع وزير الدفاع التركى خلوصى آكار والوفد المرافق له في قصر البحر بالعاصمة الدوحة اليوم الأحد.

 

وفق الخبر المنشور علي وكالة الأنباء الرسمية القطرية قنا، فقد إلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له بالدوحة العاصمة القطرية اليوم.

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يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد افتتح زياراته الخارجية بعد انتشار جائحة أولا بزيارة إلى قطر في الثاني من شهر يوليو الجاري، وقع خلالها بعض الاتفاقيات بين البلدين.

 

 

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