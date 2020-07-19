متحدث الخارجية العراقية: أكدنا أمام جواد ظريف أن سياستنا متوازنة بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أكدنا أمام وزير الخارجية الإيراني أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في المنطقة، مشددا على أن بغداد تكرس الشراكة مع دول الجوار لتخفيف التوتر فى المنطقة وتجاوز آثار وباء كورونا.
وأضاف الصحاف، خلال تصريحات لسكاى نيوز، أن العراق يحترم مبدأ الانفتاح على أشقائه وحلفائه فى إطار تحقيق المصالح المشتركة.
ويذكر أن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى، قد وصل، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد سياسى للعاصمة العراقية، بغداد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.
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