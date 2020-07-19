غزة.. تسريح 4 آلاف عامل وإغلاق 50 مصنعا بسبب كورونا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الأحد، إن "أزمة كورونا تسببت في تسريح 4 آلاف عامل من وظائفهم، وتضرر 140 ألفا آخرين، وإغلاق 50 مصنعا في قطاع غزة.

وأضاف سامي العمصي، رئيس الاتحاد، في بيان، أن "أبرز القطاعات التي تضررت بسبب الأزمة قطاع السياحة والفنادق والمطاعم الذي يعمل فيه 5 آلاف شخص".

وأشار أن قطاع رياض الأطفال الذي يعمل فيه 2800 عامل تضرر أيضا بشكل كبير، علاوة عن تضرر من 12 إلى 15 ألف سائق أجرة بسبب تعطل الجامعات والمدارس منذ مارس/ آذار الماضي.

Advertisements

ومنذ مطلع مارس، اتخذت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة سلسلة تدابير لمنع تفشي كورونا من ضمنها إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية والمؤسسات التعليمية وقاعات الأفراح والمناسبات.

والشهر الماضي، خففت الحكومة الإجراءات الاحترازية، وأعادت فتح المطاعم والمنشآت السياحية وقاعات الأفراح، إلا أن المؤسسات التعليمية بقيت مغلقة بسبب دخول العطلة الصيفية.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ ما يزيد عن 14 عاما.

وحتى مساء الأحد، سجلت فلسطين 10 آلاف و54 إصابة بكورونا، بينها 64 وفاة، و2095 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، حسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.