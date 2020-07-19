فصائل فلسطينية تطالب بحماية دولية للمعتقلين في سجون إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

طالبت فصائل فلسطينية، الأحد، بتوفير حماية دولية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظل تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

جاء ذلك في مذكرة سلمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية)، إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بقطاع غزة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن اللجنة.

وقالت اللجنة في المذكرة، إن "مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمد الإهمال الطبي بحق المعتقلين بموافقة من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي".

وأشارت أن "القوات الإسرائيلية تواصل الاعتداء على المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون".

وأضافت: "إسرائيل تقوم بزج الضباط والجنود والأطباء والمعتقلين الجنائيين الإسرائيليين المصابين بكورونا للاحتكاك بالأسرى".

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وذكرت أن مصلحة السجون تمنع إدخال مواد التعقيم لغرف المعتقلين إلى جانب حرمانهم من الفحص الطبي على أيدي أطباء مختصين.

وحذرت اللجنة، في مذكرتها، من استشهاد المعتقل الفلسطيني كمال نجيب أبو وعر، الذي أعلن مؤخرا، إصابته بكورونا، بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إسرائيل بحقه وبحق المعتقلين كافة.

وطالبت المجتمع الدولي بـ"إرسال بعثات للاطلاع على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وإلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن دون قيد أو شرط".

وتعتقل إسرائيل نحو 4 آلاف و700 فلسطيني في سجونها، منهم 41 سيدة، و160 طفلا، 365 معتقلا إداريا (دون تهمة).

وحتى السبت، سجلت إسرائيل 49 ألفا و204 إصابات بكورونا، بينها 400 وفاة، و21 ألفا و302 حالة تعاف، وفق بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.