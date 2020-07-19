كورونا.. 90 وفاة بالعراق و10 بالجزائر واثنتان بفلسطين

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الأحد، في كل من العراق والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، وفق بيانات رسمية.



وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 90 وفاة بكورونا، وألفين و310 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ بذلك 92 ألفا و530، بينها 3 آلاف و781 وفاة، و60 ألفا و528 حالة تعاف.



وفي الجزائر، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 10 وفيات بالفيروس، و535 إصابة، و307 حالات تعاف.



وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 23 ألفا و84، بينها 1078 وفاة، و16 ألفا و51 حالة شفاء.



من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بتسجيل حالتي وفاة بالفيروس، و467 إصابة جديدة.



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وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 10 آلاف و54، بينها 64 وفاة، و2095 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.



في السياق، سجلت وزارة الصحة التونسية، 26 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 1374.



ومن بين إجمالي الإصابات 50 وفاة، و1097 متعاف، وفق بيانات الوزارة.



وفي الأردن، رصدت وزارة الصحة 4 إصابات، وتعافي حالتين من المرض.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد إلى 1218، من بينها 11 وفاة، وألف و24 حالة شفاء.



وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس، بلغت إصابات كورونا حتى مساء الأحد، أكثر من 14 مليونا و525 ألفا، وتجاوزت الوفيات 606 آلاف وحالات التعافي أكثر من 8 ملايين و665 آلاف.

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