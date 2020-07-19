الدمى المتحركة في الاتحاد و الاهلي

سرت بي الذكرى وانا اتأمل المشهد الحالي في الدوري السعودي , إلى بعض أحداث المسلسل الشهير (Game of Thrones) حين بسطت عائلة (اللانيستر) قبضتها على أرجاء ممالك ويستروس في زمن ما متغلبة على البراثيون و الستارك باستغلال ذكي للموارد المتوفرة لديهم من الذهب و الفضة وبقبضة من حديد ودم لا تعرف الرحمة .

أتذكر ذلك وأنا أبصر الوضع الحالي بين الأندية السعودية تحديداً بين أقطابها الخمسة (الاتحاد – الاهلي – الشباب – الهلال – النصر) وكيف يعيش الثلاثة الأوائل في معاناة كبيرة تحديداً قطبي الغربية منهم (الاتحاد – الأهلي) وهم يكافحون من أجل توفير (لقمة العيش) في زمن لم يعد يتحدث فيه منسوبيهم عن (الصفقات المليونية) بل عن الرغبة في تسديد (الالتزامات المليونية) وإبقاء لاعبيهم و أنديتهم (مستورين) ضمن أندية دوري المحترفين .

فالعصر الحالي هو عصر الهلال والنصر بالتنافس الشرس فيما بينهم , وهو ما سيولد ضعفاً كبيراً لباقي الأندية إن استمر الحال على ماهو عليه ليصبح باقي المتنافسين مجرد (كومبارس) يؤثروا على مسار (كأس الدوري) بين العريجاء والحليلة , ولربما استنفروا قواهم في بطولات الكأس لعل وعسى أن يخرجوا من المولد بحبة من الحمص .

ما يحدث اليوم هو نتاج الأمس , ما أصبحنا عليه اليوم هو خلاصة ما نمنا عليه البارحة , ما أقدم على فعله كل من ينتسب لهذه الأندية بدءاً من رجالاتها المؤثرين مروراً بالمنسوبين و إنتهاء بالإعلاميين والجماهير طوال الأعوام الماضية وبالأخص من بعد عمليات (الانتخابات) الأخيرة , يجدون حصاده اليوم أمام أعينهم , فتحالف القوى و اتحاد الرأي ووضع (الكيان) فوق كل اعتبار هو ما وضع الهلال والنصر اليوم فوق الجميع يتحكمون بالقوة الشرائية خارج الملعب وبالمستويات والنتائج داخل الملعب كيفما يريدون , وهو أيضاً ما وضع الاتحاد والأهلي في صراع مع الذات و الجوارح , يتخبط منسوبوه من الداخل , وتلعب بهم أطرافهم من الخارج كيفما يشاؤون , يحركونهم مثل الدمى يمنة ويسرة , حتى وجد الأول نفسه يرجو النجاة من الهبوط (مرة أخرى) , و الثاني يضرب كفاً بكف على خروج نجومه من داره واحداً تلو الآخر .

أضـواء متفـرقــة ,,,

لن يعود الإتحاد والأهلي إلا إن عاد (كبارهم) , ولن يعود كبارهم حتى يتعدل وضع (النقد) و (التشجيع) الحاليين , فمسألة (توجيه الرأي) و (ترهيب) المسؤولين بإشعال صوت (الجماهير) أصبحت مؤرقة لمن بيدهم (الحل والربط) في أنديتهم , أو تتولى (الشركات) أمورهم حال التخصيص , عدا ذلك فسيظلون يبرحون في مكانهم يضربون بعضهم البعض والمستفيد منهم هم أصحاب (المصالح الخاصة) .

(الملايين) التي (وجدها) (المبتدئ) في (الحصالة) , لم يعلم كيف يدير أمورها (بحكمة) على مدار (أربع) سنوات , فأضاع جلها من السنة الأولى , حتى وجد نفسه غير قادر على حسم صفقات (يابلاش) , وبدأ يفقد ثقة المنسوبين فيه من (وعوده) التي اضطر لإطلاقها بدون القدرة على تنفيذها , ويبدو أنه سيطلق ساقيه للريح قريباً , فالحمل (أكبر) بكثير مما كان يتوقع . Advertisements

ما بين مؤيد ومعارض , خوفاً من (كورونا) هنا وخوفاً من (الهبوط) هناك , قرر الاتحاد السعودي فرض رأيه وموقفه وإعادة الدوري ليستكمل حتى نهايته , فأهلاً بالعودة (بحذر) , فالهبوط أو فقدان اللقب (أشد) ضرراً من (كورونا) .

حتى وهو بعيد عن منصبه , وعن (الفلاشات) , يتحرك بحب وتقدير لكل ما يمثل أهمية كبرى للوطن , رؤيته على المدى البعيد وليست (لمصالح خاصة) , شكراً أبا رضا .

كتبه : يحيى العمودي