شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تنفذ أكثر من 152 ألف إجراء خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت النيابة العامة عن بعض إنجازاتها خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكن أعضاء النيابة العامة من تنفيذ 152223 إجراء خلال أسبوع. وجاءت حصيلة إنجازات النيابة خلال الأسبوع الماضي على النحو التالي: – القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 5092 – القضايا المنجزة 3934 Advertisements – الخدمات المقدمة للمستفيدين عن بعد 595 – طلب زيارة لمقار النيابة العامة 1021 – خدمات منصة المحامين 161 – معالجة شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة أبشر (معكم) 14

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