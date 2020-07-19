شكرا لقرائتكم خبر عن «قائد قوات أمن الحج»: لا توجد حملات هذا العام.. احذروا المكاتب الوهمية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، أن موسم الحج هذا العام لا يوجد فيه ما يسمى بحملات الحج، محذراً المواطنين والمقيمين من الإنسياق خلف بعض الإعلانات الوهمية التي ينشرها بعض ضعاف النفوس بهدف التغرير بالممواطنين والمقيمين.
وقال “الطويان” خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الحج هذا العام سيكون لأعداد محدودة ولن يكون هناك حملات خلال هذا الموسم أو مكاتب وهمية للحج ،وأن الحج سيكون فقط لمن صرح لهم من قبل وزارة الحج حفاظاً على سلامة الحجاج وعموم المشاركين في الحج.
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