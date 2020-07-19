مصر: نرفض التدخلات الإقليمية في اليمن ونثمن جهود السعودية لحل الأزمة

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وأوضح مدبولي أن مصر حريصة على تقديم كافة الدعم اللوجستي لليمن فضلا عن استضافة أكثر من مليون مواطن يمني يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها المصريين ولهم كل الدعم والمساندة وأيضا الطلاب والدارسين اليمنيين في المؤسسات التعليمية المصرية.
وأكد رئيس الوزراء المصري على عمق علاقات التعاون التاريخية المصرية-اليمنية، في كافة المجالات التي تربط بين البلدين.
وأشار مدبولي إلى أن الأمن القومي لليمن هو أمن قومي لكافة الدول العربية ولمصر وأن استقرار اليمن هو استقرار لكافة المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء المصري مع نظيره اليمني معين عبد الملك، الذي يزور مصر حاليا، عقب جلسة المباحثات الثنائية التي عقدت بينهما، بحضور عدد من الوزراء والوفد رفيع المستوي المرافق لرئيس الوزراء اليمني.
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