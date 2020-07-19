وزارة الدفاع العراقية ترد رسميا على تصريحات إياد علاوي

وجاء في بيان للوزارة "تعقيبا على حديث السيد إياد علاوي في برنامج "لعبة الكراسي" والذي تم بثه أمس السبت المصادف 18 يوليو/تموز 2020 من شاشة قناة الشرقية.

نود أن نبين بصدده ما يلي:

1 - أراد السيد إياد علاوي من خلال الحديث تحجيم دور وزير الدفاع واظهاره بمظهر الضعف وهذا بالتأكيد لا ينطبق على وزير الدفاع السيد جمعة عناد الذي يعتبر أحد قادة النصر وبشهادة الجميع.

2 - إن وزارة الدفاع تعمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة ويتم أعداد الخطط العسكرية الخاصة بعملياتها ضد "داعش" بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ويتم إعدادها في رئاسة أركان الجيش وتعرض على السيد وزير الدفاع لمناقشتها والقرار عليها بما يؤمن نجاح تنفيذ العمليات.

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3 - أي خطة توضع من قبل العمليات المشتركة تناقش مع السيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش من قبل نائب قائد العمليات المشتركة قبل عرضها على أنظار القائد العام للقوات المسلحة لاستحصال(الحصول) الموافقة عليها.

4 - وفقا للسياقات المعمول بها في وزارة الدفاع فإن حركة القطاعات وتنقلات الضباط والمراتب تتم بعد استحصال موافقة السيد وزير الدفاع حصرا وحسب الصلاحية.

وكان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، قال في مقابلة، أمس السبت، إن وزير الدفاع العراقي الحالي، جمعة عناد سعدون، ليس له دور عسكري مهم".