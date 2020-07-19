رئيس الحكومة اليمنية يزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي

القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر إن رئيسي الحكومتين اليمنية والمصرية "سيعقدان جلسة مباحثات موسعة تتناول أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية، والتمهيد لاستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة".
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وأشار المصدر إلى أن الزيارة ستبحث رفع مستوى التنسيق والتعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والتسهيلات لليمنيين المقيمين في مصر.
كان عبد الملك قد تسلم الخميس قبل الماضي، من السفير المصري لدى السعودية دعوة لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث حول تعزيز العلاقات المصرية اليمنية.
وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية، وقتذاك، بأن سفير مصر لدى السعودية والمعتمد لدى الجمهورية اليمنية، أحمد فاروق التقى برئيس الوزراء اليمني معين عبد الله "وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك، كما تضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
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