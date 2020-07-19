السعودية تعلن عن إجراء أمني استثنائي خلال موسم الحج

وقال الطويان إن هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم، موضحا أن دخول المشاعر المقدسة سيكون للمصرح لهم، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.
وشدد الطويان على فرض عقوبات على المخالفين، وأنه لن يكون هناك حملات خلال هذا الموسم الاستثنائي.
ونشرت وزارة الحج والعمرة ، أنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.
وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.
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