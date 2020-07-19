اندلاع حريق في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية

أفادت وسائل إعلام اليوم الأحد باندلاع حريق داخل مصنع في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقيَة، على خلفية سلسلة حوادث غامضة شهدتها إيران مؤخراً.

وذكرت مصادر, بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصنع نسيج يقع عند الطريق الواصل بين تبريز ومدينة آذرشهر، مؤكدة إصابة أربعة رجال إطفاء جراء الحادث.

وأضافت المصادر بأن سبب الحريق لم يحدد بعد.