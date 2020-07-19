شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: مهلة 60 يوماً للمحلات والمراكز التجارية لتركيب منزلق لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن إتاحة مهلة 60 يوماً لتصحيح أوضاع المحلات والمراكز التجارية وذلك بتركيب منزلق لذوي الإعاقة.
وقالت أمانة منطقة الرياض، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بمهلة تصحيح أقصاها ٦٠ يومًا.. أمانة منطقة الرياض تُلزم المحلات والمراكز التجارية بتركيب مُنزلق لذوي الإعاقة”.
وأشارت الأمانة، إلى أن ذلك يستهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتحقيقًا للوصولية الشاملة لكافة أفراد المجتمع.
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