شكرا لقرائتكم خبر عن خال «ضحايا الأحساء» يروى تفاصيل جديدة عن الجريمة البشعة.. ويكشف عن حالة الوالدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى خال ضحايا جريمة الأحساء، تفاصيل جديدة في الواقعة التي شهدت العثور على شاب وأربعة فتيات متـوفين في منزلهم بقرية الشعيبة.

وأوضح إسماعيل الصالح، خال الضحايا، أن “جريمة نحر الفتيات وقعت في بيت الدرج، فيما عثر على شقيقهن معلقًا بحبل في رقبته تحت مظلة وضعت لغسيل ونشر الملابس”، بحسب “عكاظ”.

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وأضاف “الصالح”: أن البنات الأربعة عثر عليهن ملقيات على الأرض وعلى رقابهن آثار طعنـات، فيما كان الحبل ملتفًا حول رقبة أصغرهن أيضًا بجوار شقيقاتها على الأرض.

ولفت إلى أن أكبر ضحية تـوفيت بين يدي والديها ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة والدتها تلقينها الشهادة، مبينًا أن والد الضحايا ظل 24 عامًا يعمل للحصول على منزل جديد للأسرة في حي الصفا.

وختم خال الضحايا بحديثه، بالتأكيد على أن “حال الوالدين يرثى له؛ كونهما يعيشان أزمة نفسية وصحية سيئة جدًا جراء فقدانهما أبناءهما”.