DoctorOnline.. أول تطبيق للعيادات الافتراضية في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق مجموعة من الباحثين المصريين تطبيق DoctorOnline الذي يعد الأول من نوعه بالبلاد، حيث يوفر تجربة زيارة العيادات الافتراضية عبر خاصية الفيديو كول للأطباء والمرضى في مصر، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030.



يسهم التطبيق في الحد من انتشار وباء كورونا وخطر انتقال العدوى بين الأفراد، ويدفع بمجال تكنولوجيا الصحة وتحويل الخدمات الطبية للعالم الرقمي.

ويقدم التطبيق الجديد تجربة للعيادات الافتراضية في مصر من خلال جلسات علاجية للمرضى عبر خاصية الفيديو مع الأطباء في كافة التخصصات من داخل مصر وجميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من الخصائص في النسخة المخصصة لاستخدام المرضى والتي تمكنهم من البحث عن الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات أو البحث عن طبيب معين.

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وبعد عملية البحث تظهر قائمة الأطباء باختصاصاتهم، والتقييم والأوقات المتاحة، ويتمكن المريض من حجز الأوقات المناسبة له عن طريق الدفع عبر بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية، وعند تلقي المريض إشعار بحلول جلسته العلاجية يتم إدخاله للانتظار في قاعة العيادة الافتراضية وتبدأ الجلسة بين الطبيب والمريض عبر خاصية مكالمات الفيديو.

ويضم التطبيق أطباء استشاريين وأخصائيين وممارسين من بينهم الدكتور محمود عبد الحكيم أستاذ جراح المسالك البولية ومؤسس مركز Prosta-care، والدكتور محمد غندور إستشاري طب الأطفال حديثي الولادة وأمراض الدم الوراثية ومؤسس مركز City-Clinic.

وقال الدكتور محمود عبد الحكيم مؤسس تطبيق Doctor Online ومركز Prosta-care إن التطبيق سيعمل كأول منصة فريدة من نوعها في توفير جلسات علاجية بين المرضى والأطباء في مختلف المجالات من خلال تجربة العيادات الافتراضية عبر محادثات الفيديو.

أضاف أن التطبيق سيساعد الأطباء على نقل ممارساتهم عبر الإنترنت من خلال عدة خدمات، مثل إنشاء حساب خاص بالطبيب لاستقبال الحالات المختلفة، وكذلك سهولة تنظيم أوقات الجلسات والوصول إليها، كما أنه عند بدء وقت الجلسات اليومية سوف يتمكن الطبيب من رؤية الحالات المسجلة وطبيعة كل منها، وبعد انتهاء الجلسات عبر خاصية الفيديو، سوف يتمكن الطبيب من إرسال الوصفات الطبية إليكترونياً للمرضى.

جدير بالذكر أن Doctor Online يساعد المستخدم على توفير الوقت والمجهود، بوجود أفضل الأطباء من مختلف المجالات في جميع أنحاء العالم، وعدم الحاجة للوجود الفعلي للمرضى في العيادات مما يسمح أيضاً للأطباء بمزاولة عملهم أثناء وجود جداول زمنية مزدحمة أو عند السفر، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستخدمين 10 ألاف في أول 6 أشهر من إطلاق التطبيق.