تطوير شارع مارينا البطين في أبوظبي بكلفة 59 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، مشروع تطوير منطقة شارع مارينا البطين في أبوظبي، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 59 مليوناً، و309 آلاف درهم، حيث تعتبر من المناطق التي تتضمن أعمالاً تطويرية متنامية وحديثة في جزيرة أبوظبي تشتمل على أبنية سكنية، ومرافق ترفيهية، ومطاعم، وفنادق، ومراسي قوارب، وغيرها من المقومات المشجعة للسياحة وترفع من مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

ويهدف المشروع وما يضم من أعمال تطويرية إلى مواكبة النهضة العمرانية الحضارية التي تشهدها أبوظبي، تعزيزاً لمكانتها الرائدة عالمياً كمدينة عصرية تتمتع ببنية تحتية نموذجية تم تنفيذها وفقاً للمقاييس والمواصفات العالمية، وبشكل يلبي الطموحات والتطلعات نحو المستقبل ويتماشى مع النمو المعماري للمنطقة.

وأوضحت البلدية أن المشروع يتضمن تنفيذ طريق مزدوج بطول كم يحتوي على دوارين اثنين، وتقاطع ذي إشارة ضوئية، كما يتضمن تنفيذ أرصفة بطول تقريبي يقدر بنحو 5,850 متراً، إضافة إلى تطوير وإنشاء شبكات رئيسة جديدة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للري.

ويتضمن المشروع تنفيذ طريق مزدوج بطول نحو كيلومتر واحد، حيث سيتم إنشاء جزء من الطريق، بطول تقريبي يقدر بنحو 780 متراً، وبمساحة تقدر بنحو 13,350 متراً مربعاً، بكامل الطبقات (طبقة تأسيس سماكة 30 سم، وطبقة جيوتكستيل، وثلاث طبقات من الحجر بسماكة كلية 30 سم، وطبقة الأساس المساعد سماكة 15 سم، ورصف طبقة الطريق السطحية ببلاط متشابك سماكة 80 مم).

وأشارت إلى أن أعمال الجزء الآخر من الطريق تتضمن استبدال طبقة الأسفلت السطحية سماكة 5 سم بطول 220 متراً، وبمساحة نحو 3,680 متراً مربعاً، كما سيتم تنفيذ أرصفة بالبلاط المتشابك سماكة 60 مم، وبمساحة تقديرية نحو 4,200 متر مربع، وحجر الرديف (الكيربستون) بأنواع مختلفة وبطول تقريبي يقدر بنحو 5,850 متراً.

وأضافت البلدية أن الأعمال تتضمن نقل وترحيل جميع الخدمات القائمة إلى مكانها المحدد في شريحة الخدمات المقترحة، وإنشاء الخدمات الجديدة ضمن مسارها المحدد، مع توفير مسار احتياطي للخدمات المستقبلية، كما سيتم تنفيذ شبكة صرف لمياه الأمطار بأنابيب قطرها 300 مم من نوعية GRP، وبطول نحو 1,200 متر، مع 40 غرفة تجميع مفردة، و9 غرف تجميع مزدوجة.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن كذلك تنفيذ شبكة لإنارة الشوارع موفرة للطاقة تضم 25 عموداً يحمل كل منها كشافين (LED)، حيث سيتم تركيبها بالجزيرة الوسطية على طول الطريق، إضافة إلى أعمال العبارات المستقبلية وأعمال الحماية لخطوط الخدمات القائمة، وأعمال شبكات الري.