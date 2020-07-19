د. بلحيف النعيمي: سلامة الغذاء تعد هدفاً استراتيجياً للدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن سلامة الغذاء تعد هدفاً استراتيجياً لدولة الإمارات، لذا نحرص على المتابعة الدائمة لمراكز الحجر البيطري ومختبرات الفحص التابعة للوزارة في منافذ الدولة كافة وتطوير آليات العمل بها وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وأشار إلى حرص الوزارة على تكثيف منظومة عمل الأطباء والفنيين المتواجدين في مراكز الحجر والمختبرات التابعة لها في المنافذ الحدودية كافة بشكل دوري، تزامناً مع الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد ما يضمن تعزيز مرونة الخدمات المقدمة لاستيعاب تزايد أعداد الإرساليات وسرعة فحصها والتأكد من سلامتها والإفراج عنها.

جاء ذلك خلال تفقد د. بلحيف النعيمي أمس الأحد، مناطق إرساليات الثروة الحيوانية وفحصها في مطار الشارقة الدولي، ومختبرات الفحص التابعة للوزارة في المطار، وميناء الحمرية في دبي، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تستهدف تطوير منظومة العمل في القطاعات التابعة للوزارة والاطلاع عن قرب على أهم التحديات التي تواجه العاملين في هذه القطاعات.

تتواكب الزيارة، التي تستهدف تأكيد أعلى معايير سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، مع الاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك واستقبال منافذ الدولة لأعداد كبيرة من إرساليات الثروة الحيوانية الواردة (الأغنام والأبقار والجمال).

وأكد د.النعيمي، حرص الوزارة على تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر توجهات عدة منها إيجاد تنوع واسع وبدائل لقنوات الاستيراد، لذا تتم متابعة الأسواق العالمية والعمل على تصنيفها والتعاون معها موضحاً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نمواً في عدد الأسواق التي يتم استيراد (المواشي والأغنام والجمال) منها بشكل فعلي؛ حيث وصلت إلى 24 دولة حالياً.

رافق الوزير خلال الجولة في مطار الشارقة، علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة، وسلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة.

إلى ذلك تتابع فرق عمل الوزارة بصورة يومية تطورات الوضع الصحي الحيواني حول العالم من خلال منظمة الصحة الحيوانية، ومستجدات وتطورات انتشار أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات في دول العالم وعلى ضوء هذه التقارير يتم إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر ولا يسمح بالاستيراد إلا من الدول الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية.

وتقوم الوزارة في سبيل ذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء من إدارات المنافذ، والجمارك، والأجهزة الرقابية المختلفة، لتذليل المعوقات كافة أمام المتعاملين لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها.

وفي إطار استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك وحرصا منها على تسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين وبهدف خدمة تأمين احتياجات جميع المقيمين على أرض الدولة من اللحوم والأضاحي السليمة، نفذت الوزارة جملة من الإجراءات ضمن خدماتها البيطرية في المنافذ الحدودية لضمان تسريع إجراءات الحجر البيطري.

تضمنت تلك الإجراءات تعزيز مراكز الحجر بالكوادر البشرية البيطرية اللازمة وتزويد المراكز بمنظومات الفحص المخبري اللازمة للفحص وتمديد ساعات العمل للأطباء البيطريين لضمان الاستجابة وإنجاز فحص الإرساليات الواردة في أسرع وقت ممكن وتمديد ساعات العمل في المختبرات الفرعية بالمنافذ ووضع جدول مناوبات للمختصين في المختبر الرئيسي بالشارقة لتقديم الدعم للمختبرات الفرعية في المنافذ.

ووفقاً لإحصاءات المنافذ الحدودية وتصاريح الاستيراد، تجاوز إجمالي المواشي التي تم استيرادها للسوق المحلي بغرض الذبح خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 461.228 رأساً مقارنة بعدد 435.379 رأساً للفترة نفسها من العام الماضي 2019.