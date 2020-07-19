نباتات محلية تُجمِّل حديقة الحيوانات في العين

انتهت حديقة الحيوانات في العين من تجميل مساحة تقدر بـ1,303 أمتار مربعة، بنباتات محلية مثل المهتدي والغضف والضجع (الخنصور) والسنا مكي (الحلول)، إضافة إلى أشجار الغاف والحناء والرمان ومعظمها من إنتاج مشتل المؤسسة، كما تم استخدام أحجار الزينة بمختلف أحجامها، والمواد المعاد تدويرها مثل جذوع الأشجار.

ونجحت الحديقة في إكثار أحد أنواع النخيل يعتبر من النباتات المحلية المهددة بالانقراض والمعروفة باسم «الغضف» أو النخيل المتقزم، وتم إكثارها بغرض المحافظة عليها من الانقراض. كما قامت المؤسسة بتخضير سفاري العين التي تعد أكبر «سفاري» من صنع الإنسان في العالم، بزراعة عدد كبير من النباتات المحلية تتلاءم مع مناخ الدولة الذي يتميز بشدة الحرارة والجفاف خلال فصل الصيف، وكذلك قدرة هذه النباتات على تحمل الملوحة وقلة المياه.

ووفرت الحديقة ما يقارب 95% من مياه الري المستهلكة في ري العشب الأخضر، وهناك فرصة كبيرة لتوفير كميات هائلة من مياه الري المستهلكة في مشاريع الزراعات التجميلية باستخدام النباتات المحلية، حيث تعتبر احتياجاتها محدودة جداً، مقارنة بالأنواع الأخرى من النباتات مثل برامج التقليم، والتسميد وغيرها من خدمات الصيانة الأخرى، ما يوفر المصاريف التشغيلية بشكل أكبر.

وتعد النباتات المحلية أحد أهم كنوز الطبيعة؛ نظراً لقدرتها على استيعاب الظروف المناخية الصحراوية الحارة وتتسم بخصائص فريدة تميزها عن باقي النباتات، إضافة إلى مقاومتها للأمراض والآفات الزراعية.